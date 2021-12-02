ارتفاع الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء أكثر من 47.4 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 42 حالة، فيما تم أمس الأربعاء، تسجيل 39 حالة، بزيادة قدرها 3 حالات فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 47.4 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (47478134) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 27 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن اكتشاف أول إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» في المملكة، لمسافر قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.

اقرأ أيضا:

بعد رصد أول حالة بـ«أوميكرون» في المملكة.. متحدث الصحة يوجه رسائل عاجلة