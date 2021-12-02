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«الأرصاد» يصدر تنبيهًا بشأن معدلات الأمطار ودرجات الحرارة لطقس ديسمبر

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الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن الأمطار المتوقعة ودرجات الحرارة لشهر ديسمبر الجاري.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع بمعدل هطول الأمطار خاصة على مناطق: «الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الشرقية، الرياض»، وتكون حول المعدل الطبيعي على باقي مناطق المملكة فيما عدا منطقة جازان التي من المتوقع أن يكون هطول الأمطار فيها أقل من المعدل.

ووفق المركز، تشير التوقعات إلى معدلات درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة بمقدار يصل إلى درجة واحدة مئوية، بينما يصل أقصى ارتفاع إلى درجة ونصف الدرجة مئوية على الأجزاء الغربية من محافظة تبوك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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