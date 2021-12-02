شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه وجه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء وصعدة.

وأوضح التحالف، أن الضربات الجوية دمرت موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء، مبيناً أنه دمّر ورشًا لتجميع الصواريخ البالستية والمسيّرات في محافظة صعدة.

وأكد التحالف، أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.