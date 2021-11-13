الولايات المتحدة تبدأ المشاورات مع اليابان حول الرسوم على الصلب والألمنيوم

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ الولايات المتحدة المشاورات مع اليابان حول الرسوم على الصلب والألمنيوم، بحسب ما أفاد به بيان مشترك للممثل التجاري الأمريكي كاترين تاي ووزيرة التجارة جينا رايموندو.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في البيان: “الولايات المتحدة واليابان تحاولان التعامل مع القلق الموجود لدى الطرفين في هذا المجال، بما فيه مسألة الإجراءات المفروضة [من قبل الولايات المتحدة]”.
وشدد البيان على قلق الولايات المتحدة من تأثير الإغراق بالصلب على السوق المحلية، مشيراً إلى أن أغلبه يأتي من الصين.
هذا وفرضت الولايات المتحدة رسوماً على الصلب والألمنيوم من اليابان في عام 2018 خلال رئاسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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