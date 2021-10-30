محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : أول رد رسمي من لبنان على السعودية بعد طرد سفيرها وقطع العلاقات الدبلوماسية
في أول تعليق على إعلان المملكة العربية السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن أسفه لقرار السعودية، وقال إنه يتمنى أن تعيد قيادة المملكة بحكمتها النظر فيه.
وعبر رئيس الوزراء اللبناني عن رفضه الشديد لكل ما يسيء للعلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية.
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وناشد ميقاتي القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة من أجل الحفاظ على التماسك العربي.
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، استدعاء سفير المملكة لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.
وأكدت وزارة الخارجيةفي بيان، أن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.
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