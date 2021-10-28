شكرا لقرائتكم خبر فوز 3 مشاركين بجوائز تحدي كاوست «تشكيل مستقبل الإعلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد تحدي كاوست «تشكيل مستقبل الإعلام»، الذي تنفذه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمشاركة مع منتدى أسبار الدولي، مشاركة 700 من المبدعين والمبتكرين والشركات الوطنية والمحلية، الذين قدموا منذ بدء المسابقة أفكارا وحلولا مبتكرة ‏لأهم التحديات التي تواجه الإعلام، بما يسهم في صياغة مستقبل هذا القطاع في المملكة والعالم.

ومن بين 700 مشارك، تأهل 15 منهم للتصفيات النهائية، تمت تصفيتهم في المرحلة الثالثة، ليتوج ثلاثة منهم بجوائز المسابقة الكبرى، التي ستسلم لهم خلال حفل خاص يقام برعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة محمد بن عبدالرحمن، وذلك مساء السبت 30 أكتوبر الجاري في فندق فور سيزونز بالرياض.

وينتمي المشاركون إلى 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، أبرزها الهند وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى المملكة التي شارك منها 200 متسابق ومتسابقة قدموا أفكارا وحلولا مبتكرة تساعد على النهوض بالأولويات الوطنية للبلاد ودعم رؤية 2030.

وتنافس المشاركون على تشكيلة واسعة تحتوي على 13 موضوعا أبرزها تصفية المحتوى، والألعاب الالكترونية، وخصوصية البيانات وأمنها، ودعم النظام البيئي، وحماية المحتوى، والشمولية وإمكانية الوصول، وإنشاء المحتوى، وتوزيع المحتوى، والرؤى والتحليلات، وتوطين وسائل الإعلام، والحواجز التنظيمية، وضوضاء المحتوى، ووضع المعايير المثالية.