فوز 3 مشاركين بجوائز تحدي كاوست «تشكيل مستقبل الإعلام»

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ومن بين 700 مشارك، تأهل 15 منهم للتصفيات النهائية، تمت تصفيتهم في المرحلة الثالثة، ليتوج ثلاثة منهم بجوائز المسابقة الكبرى، التي ستسلم لهم خلال حفل خاص يقام برعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة محمد بن عبدالرحمن، وذلك مساء السبت 30 أكتوبر الجاري في فندق فور سيزونز بالرياض.
وينتمي المشاركون إلى 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، أبرزها الهند وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى المملكة التي شارك منها 200 متسابق ومتسابقة قدموا أفكارا وحلولا مبتكرة تساعد على النهوض بالأولويات الوطنية للبلاد ودعم رؤية 2030.
وتنافس المشاركون على تشكيلة واسعة تحتوي على 13 موضوعا أبرزها تصفية المحتوى، والألعاب الالكترونية، وخصوصية البيانات وأمنها، ودعم النظام البيئي، وحماية المحتوى، والشمولية وإمكانية الوصول، وإنشاء المحتوى، وتوزيع المحتوى، والرؤى والتحليلات، وتوطين وسائل الإعلام، والحواجز التنظيمية، وضوضاء المحتوى، ووضع المعايير المثالية.
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