هل تقضي صلاة الضحى إذا مر وقتها؟.. الشيخ الشثري يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم الخميس، إن سنة الضحى تنتهي قبل توسط الشمس في كبد السماء أي قبل الزوال تقريبًا من 10 دقائق لربع ساعة بحسب اختلاف البلدان.

وأوضح الشيخ الشثري، خلال لقاءه مع برنامج «يستفتونك» المذاع عبر فضائية «الرسالة»، إذا انتهى وقت صلاة الضحى حينئذ لا يشرع قضاءها لأنه لم يرد فيها قضاء، إنما يقضى من النوافل السنن الرواتب وصلاة الليل، ولذلك فإن فات وقتها فإنها تفوت، ولكن إذا شغل الإنسان بشيء خارج عن إرادته فإني أرجو أن يكتب له فضل صلاة الضحى إذا كان محافظا عليها بقية أيامه.

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