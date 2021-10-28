وتم ترشيح كل من: الدكتور عصام بن هاشم الجفري رئيسًا، الدكتور فؤاد أحمد خياط نائبًا للرئيس، والدكتور عاصم عبده إبراهيم بابعير مسؤولاً مالياً، ومنصور حسن فاسي عضواً، وعناية حسن كوشك عضوا، وفايز عايض العتيبي عضوًا، وياسر محمد الحربي عضوًا. وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، ساعد بن محيل السواط، أنه تم اعتماد المجلس الجديد لجمعية الدعوة بأجياد، لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولمدة أربعة أعوام حتى تاريخ 1447/3/6هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد أعضاء إدارة جمعية الدعوة بأجياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.