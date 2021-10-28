“شرطة المدينة” تطيح بمقيمَيْن نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى “محصن”

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن تحديد هوية شخصَيْن، والقبض عليهما؛ لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” إلى “محصن” مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وتفصيلاً، أوضح “القحطاني” أن المقيمَيْن من الجنسيتَيْن اليمنية والباكستانية، وفي العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
“شرطة المدينة” تطيح بمقيمَيْن نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى “محصن”
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-28
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن تحديد هوية شخصَيْن، والقبض عليهما؛ لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” إلى “محصن” مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وتفصيلاً، أوضح “القحطاني” أن المقيمَيْن من الجنسيتَيْن اليمنية والباكستانية، وفي العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443
12:18 AM
للحصول على مبالغ مالية.. واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمَّت إحالتهما للنيابة
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن تحديد هوية شخصَيْن، والقبض عليهما؛ لنشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا احتياليًّا عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” إلى “محصن” مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وتفصيلاً، أوضح “القحطاني” أن المقيمَيْن من الجنسيتَيْن اليمنية والباكستانية، وفي العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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