السعوديه اليوم العالمي للتأتأة

محمد بن مسعود - الدمام - رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، احتفاء جامعة الملك خالد باليوم العالمي للتأتأة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية.

ويأتي الاحتفاء بالتزامن مع اليوم العالمي للتأتأة، بهدف رفع مستوى الوعي لحالة يعاني منها نحو 1% من سكان العالم.