إحالة شخص ضرب فتاة في تبوك للنيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك شخصا إلى النيابة العامة إثر ظهوره في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على فتاة. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان في بيانه أمس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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