تحذير وتنويهان «هامان» من وزارة النقل.. سنتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الرسائل

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من التعامل مع الرسائل التي تصل لبعض المستفيدين عبر البريد الإلكتروني، والتي يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مالية كرسوم لاستلام طرود بريدية من منافذ الشحن.

وأكدت وزارة النقل، في بيان صادر عنها اليوم، أن الرسائل التي تصل للبعض عبر البريد لا تمت للوزارة بصلة، وسوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأهابت بجميع المستفيدين بضرورة تقصي الحقائق وعدم الانجراف خلف هذه الرسائل التي تهدف للاحتيال على الجمهور، كما تهيب الجميع باهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، من خلال المنصات الرقمية التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، والبريد الإلكتروني للوزارة.

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