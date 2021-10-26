السعوديه والدة أيمن حبيب

محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى عزة الطيب، والدة كل من الدكتور أيمن حبيب رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» سابقاً، وحسن، وحسان. وتتقبل التعازي في منزل الأسرة بحي السلامة شارع حراء خلف مسجد السماحة.

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