هل يمكن إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا في المملكة؟.. استشاري يُجيب

الرياض - محمد عبدالله - نصح الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية للكبار، اليوم الإثنين، الجميع بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقال الخشان، خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، إن لا أحد يستطيع حاليًّا تأكيد إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا وإن شاء الله يعطي اللقاح مناعة جيدة لمدة جيدة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي حاليًّا هو الخروج من الجائحة.

وفيما يتعلق بالحاجة إلى جرعة ثالثة تنشيطية لمن أُصيب بالفيروس، وحصل على جرعتين من اللقاح المضاد، قال الخشان: نعم سيحتاج الشخص إلى جرعة معززة ثالثة؛ لأنها توفر حماية أكبر للشخص، ومنع العدوى.

وأضاف، موضحًا: «نعم، اللقاح أثبت بشكل واضح أنه أنجح من الإصابة السابقة في منع العدوى».

ودعا الخشان المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب القلق، لوجود جهات ولجان مختصة في إجراء الدراسات في هذا الشأن، وتدرسه من الناحية العلمية، ويطلعون على جميع الأبحاث المتوافرة سواء الدراسات أو المنظمات الطبية والصحية.

وأكد أنه «علينا أن نثق تمام الثقة أنه لن يتم اعتماد لقاح بناء على قرار ارتجالي، لكن قائم على دراسة شاملة ووافية. هناك من يعمل بجد على الأمر، وحينما تقول السلطات إن الجرعة ضرورية معناها أنها ضرورية فعلًا.

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