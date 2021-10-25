اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع برئيس مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزاني برئيس مجموعة الاتفاقيات الابراهيمية سعادة الدكتورليام فوكس – الوزير السابق في الحكومة البريطانية ، الذي تم اختياره من قبل سفراء مملكة البحرين و دولة الامارات العربية المتحدة و دولة إسرائيل في اطار توصيات اتفاقية السلام التي ابرمت مؤخرا.

حيث أشار سعادة الوزير ان اختيار السيد فوكس يؤكد على الدور الدبلوماسي البارز الذي سيلعبه في توثيق عرى التعاون والتنسيق المشترك تحقيقا لإيجابيات اتفاقيات السلام بين الدول الثلاث ودوره المحوري في ترسيخ جسور التواصل بين الدول الموقعة على الاتفاقية الإبراهيمية للوصول إلى السلام في المنطقة .

كما أكد سعادته ان مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين الدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية ستفتح الباب أمام التبادل التجاري و تعزيز فرص التعاون الاستثماري.