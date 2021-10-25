محمد بن مسعود - الدمام - إعلامي سعودي.. سير المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين لا تسر الوطنيين

قال الإعلامي والمحلل السياسي السعودي، خالد آل هميل السبيعي، إن ‏سير المعارك التي يقوم بها الجيش اليمني لمواجهة مليشيا الحوثي لاتسر الوطنيين في اليمن.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: “عندما تسأل فالعذر جاهز لم تصرف للمقاتلين رواتب ولم يزودوا بالأسلحة الكافية وكأنهم مرتزقة والوطن غير وطنهم” .

قد يهمك ايضاً

واستنكر الإعلامي السعودي، صمت الشرعية ومواقعها العسكرية في مختلف الجبهات القتالية باليمن، لا سيما عندما يستهدف الحوثي مديرية أو منطقة معينة، مضيفًا: “تصمت مواقع الشرعية العسكرية الأخرى وكأن الأمر لايعنيهم ‎اليمن”.