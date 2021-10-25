محمد بن مسعود - الدمام - إعلامي سعودي.. سير المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين لا تسر الوطنيين
قال الإعلامي والمحلل السياسي السعودي، خالد آل هميل السبيعي، إن سير المعارك التي يقوم بها الجيش اليمني لمواجهة مليشيا الحوثي لاتسر الوطنيين في اليمن.
وأضاف في تغريدة عبر تويتر: “عندما تسأل فالعذر جاهز لم تصرف للمقاتلين رواتب ولم يزودوا بالأسلحة الكافية وكأنهم مرتزقة والوطن غير وطنهم” .
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واستنكر الإعلامي السعودي، صمت الشرعية ومواقعها العسكرية في مختلف الجبهات القتالية باليمن، لا سيما عندما يستهدف الحوثي مديرية أو منطقة معينة، مضيفًا: “تصمت مواقع الشرعية العسكرية الأخرى وكأن الأمر لايعنيهم اليمن”.
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