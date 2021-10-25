ولي العهد الكويتي: نثق بقدرة الأمير محمد بن سلمان في إدارة هذا الملف الحيوي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

قال ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح عصر اليوم الإثنين، إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لجهود شقيقتنا الكبرى ‎المملكة وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة ونثق بحُسن إدارة هذا الملف الحيوي بقيادة الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن ولي عهد الكويت عن دعم بلاده للجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مشددا على دعم مبادرة المملكة لتنفيذ أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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وأضاف ‏ولي عهد الكويت، أن “المستقبل في الحلول الخضراء ودعم الأصول البيئية، ونحن ملتزمون بكل ما يصدر في هذه القمة وندعم شقيقتنا الكبرى المملكة في هذه المبادرة”.

‎وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، اليوم الإثنين، بالعاصمة الرياض، أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.