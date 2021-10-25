شرطة المدينة تطيح بـ6 أشخاص ظهروا بمقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن شرطة محافظة ينبع من تحديد هوية (6) أشخاص؛ ظهروا في مقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض، وسلب مبلغ مالي، وتم القبض عليهم.
وأوضح “القحطاني” أن الجناة مواطنون في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
25 أكتوبر 2021 – 19 ربيع الأول 1443 12:47 AM
“القحطاني”: الجناة مواطنون في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر.. وأُحيلوا للنيابة العامةشرطة المدينة تطيح بـ6 أشخاص ظهروا بمقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن شرطة محافظة ينبع من تحديد هوية (6) أشخاص؛ ظهروا في مقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض، وسلب مبلغ مالي، وتم القبض عليهم.
وأوضح “القحطاني” أن الجناة مواطنون في العقدَيْن الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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