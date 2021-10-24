السعودية | “التعليم” تعتزم تطبيق “الأداء الوظيفي” لمنسوبيها الإداريين ‎‎ابتداءً من 2022

محررو المناطق

تعتزم وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة للموارد البشرية تطبيق إدارة الأداء الوظيفي لمنسوبيها “الإداريين”، ابتداءً من العام المالي المقبل 2022م.

ويذكرأن تطبيق الأداء الوظيفي يستهدف جميع الإداريين بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، فيما شرعت الجهات المعنية بالتعليم لتطبيقه من العام المالي 2022م، وتأهيل القائمين عليه في إدارات التعليم في مختلف أنحاء المملكة.