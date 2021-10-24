اليوم.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور السعودية للمرة الأولى

الرياض - محمد عبدالله - يصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية منذ توليه منصبه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر سعودية قولها، إن المنفي سيبحث مع المسؤولين السعوديين تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة، وتطورات الأزمة الليبية والموقف الدولي والإقليمي منها، إضافة إلى مشاركته في مناقشات قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

وأكدت المصادر، أن الحكومة السعودية ستبلغ الجانب الليبي موقفها الثابت الرافض لأي تدخلات بالشؤون الداخلية الليبية، وأهمية اتخاذ التدابير الضامنة لعقد الانتخابات المقبلة بشكل شفاف، ودعمها لجهود اللجنة العسكرية بشأن خطط وقف إطلاق النار.

وكانت السعودية ضمن الدول المشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الخميس الماضي؛ حيث جددت على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد دعمها لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجة سياسية وأمنية، حيث تسلمت في 16 مارس الماضي، سلطة انتقالية تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا لقيادة البلاد إلى الانتخابات برعاية أممية.