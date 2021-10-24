حصاد أول محصول عنب بموقع للطاقة النووية

محمد بن مسعود - الدمام - شهد موقع محطة دوكوفاني للطاقة النووية في جمهورية التشيك أول حصاد لمحصول العنب. وقالت الشركة القائمة على تشغيل الحقل إنه تم جني نحو 700 كيلومتر من عنب راين ريسلينج وساوفيجنون بلانك.

ويقع الحقل أسفل أبراج التبريد مباشرة، ولكن خارج المنطقة الأمنية للمفاعل، والمحاطة بالسياج جنوب غربي مدينة برنو، ويمكن للسياح زيارتها.

وقال المتحدث باسم محطة الطاقة، جيري بيزديك أمس، إن العنب سيخضع للفحص داخل المختبر للتأكد من خلوه من أي نشاط إشعاعي.