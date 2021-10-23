غوتيريش يهاتف الملك سلمان ويرحب بمبادرتي السعودية حول المناخ

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبدى خلاله الأخير ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لمواجهة أزمة المناخ. القاهرة – سبوتنيك. وبحسب تلفزيون “الإخبارية” السعودي، فإن الملك سلمان نوه خلال الاتصال بجهود الأمم المتحدة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية. وأكد الملك سلمان خلال الاتصال، اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة والطاقة النظيفة والتغير المناخي.

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