وزير الطاقة: المملكة ستطلق «مبادرات مهمة» بقمة الشرق الأوسط الأخضر

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنَّ المملكة ستطلق مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر.

وأضاف الوزير لـ«العربية»، إنَّ ردود الأفعال الدولية على مبادرات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فاقت التوقعات.

وكان الوزير، قال خلال منتدى «السعودية الخضراء»: أنَّ علينا خلق سوق للهيدروجين الأخضر والأزرق وسنتحمل مسؤولية الأهداف المعلنة بشأن الانبعاثات الكربونية.

وانطلقت، اليوم السبت، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، المعني بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقًا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وقالت المبادرة - عبر تويتر -، إن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يجمع صانعي السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين للانتقال إلى الحقبة الخضراء الجديدة وتعزيز جهود العمل المناخي الحالية.

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