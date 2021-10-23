التعليم تعزز السلوكيات الإيجابية للطلبة في استخدام المنصات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة التعليم النسخة المطورة من وثيقة آداب السلوك الرقمي لمستخدمي منصة «مدرستي»؛ لتعزيز وبناء السلوكيات الإيجابية في استخدام المنصات الالكترونية، وتعزيز المواطنة الرقمية للطلبة وأسرهم والكوادر التعليمية والإشرافية.

وتعمل الوزارة على نشر وتفعيل وثيقة آداب السلوك الرقمي لطلاب وطالبات التعليم العام بمختلف فئاتهم وفي جميع المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى أولياء أمورهم؛ لتوفير مرجعية ضابطة لسلوكيات الطلبة الرقمية في استخدام التقنية بشكل عام واستخدامها في التعليم الالكتروني بشكل خاص، وكذلك توفير الممارسات الصحيحة للاستفادة المثلى من إمكانيات المنصات التعليمية للتعليم الالكتروني بالمملكة.

وأوضحت المشرف العام على التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود الفارس أن إصدار وتحديث وتطوير وثيقة آداب السلوك الرقمي تعزز من السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة للتوعية بالسلوكيات والإجراءات الصحيحة في التعامل مع المنصات الالكترونية، وكذلك تعريف مستخدمي المنصات بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية للحد من الوقوع في المخالفات الرقمية، كما تتضمن الوثيقة التوعية بأهمية حماية البيانات وخصوصيتها، إلى جانب التوعية ببعض المخالفات الرقمية مثل التنمر الالكتروني وانتحال الشخصية والهندسة الاجتماعية سواء على المنصات الرقمية للتعليم الالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة والألعاب على الهواتف المحمولة.

وأكدت أن آداب السلوك الرقمي ستسهم في ضبط الأداء داخل الفصول الافتراضية، كالحضور والانصراف والالتزام بالمشاركات الصفية، وكذلك تجويد التعامل مع أدوات التواصل والنشر الالكتروني، إضافة إلى الوصول لأفضل الممارسات في استخدام التقييمات الالكترونية عن أداء الواجبات والاختبارات والمشاريع.

أبرز أهداف وثيقة آداب السلوك الرقمي:







تعزيز وبناء السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة لاستخدام المنصات الالكترونية



توفير مرجعية ضابطة لسلوكيات الطلبة الرقمية في استخدام التقنية



توفير الممارسات الصحيحة للاستفادة المثلى من إمكانات المنصات التعليمية



الوثيقة شملت: