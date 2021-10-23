الناصر: أرامكو ستحقق مستويات صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050

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وأوضح رئيس شركة أرامكو خلال جلسة «تحدي التحول في الطاقة - من كبار النفط إلى كبار الطاقة المتجددة»، ضمن جلسات منتدى مبادرة «السعودية الخضراء»، أن الشركة ستحقق مستويات صافي صفر للانبعاثات من خلال عملياتها بحلول 2050م، مشيرا إلى أن رحلة الانتقال ستكون معقدة بالنسبة للشركة متضمنة تحديات كبيرة، ولكننا على ثقة بالوصول إلى هدفنا عبر تسريع جهودنا لمستقبل منخفض الانبعاثات.
وأشار الناصر إلى أن الشركة لها طموحات كبيرة في ما يتعلق بالهيدروكربونات، وتعمل توازيا مع مصادر الطاقة الخام والغاز وتسريع عمل الشركة في إنتاج النفط، ليصل إلى 13 مليون برميل في اليوم، مع الأخذ بالاعتبار في العمل على الطاقة المتجددة.
وأفاد بأن الاستثمار في الغاز سيتيح لنا التخلص من حرق السوائل في المملكة، والتخلص منه خلال 10 سنوات بشكل كامل، واستبداله بغاز أنظف وبأقل انبعاثات للميثان، لافتا إلى أنه منذ 2016 يواجه العالم كارثة بسبب قلة الاستثمارات، حيث جرى صرف نحو 700 مليار دولار في 2014 والآن نحو 315 مليارا، مؤكدا أن هذا النزول الكبير سيكون له أثر، وأن استخدام التقنية ستساعدنا في إيجاد حلول لتقليل الانبعاثات اليوم والاستثمار في التقنيات، مضيفا أنه يوجد 12 مركزا حول العالم، منها 9 خارج المملكة و3 في المملكة تركز على تغيرات المناخ وإيجاد الحلول للانبعاثات.
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