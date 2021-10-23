رئيس الوزراء يتابع إجراءات التحقيق في اغتيال [ضياء الاهدل]

محمد بن مسعود - الدمام - الملعب:

تابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، الإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية والاجهزة العسكرية والامنية المختصة بمحافظة تعز، للتحقيق في عملية الاغتيال الآثمة والجبانة التي استهدفت القيادي في المقاومة الشعبية ضياء الحق الاهدل.

وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ تعز نبيل شمسان، على سرعة مباشرة لجنة التحقيق المشكلة لاجراءاتها والعمل على ملاحقة وضبط الجناة المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية، وتقديمهم الى الأجهزة القضائية لينالوا جزائهم العادل والرادع.

واستمع الدكتور معين عبدالملك من محافظ تعز الى تقرير اولي عن ملابسات الجريمة واللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق والتوجيهات الصادرة بسرعة ملاحقة وضبط المجرمين. وحمل رئيس الوزراء محافظ تعز نقل تعازيه الحارة ومواساته الصادقة الى اسرة الفقيد ضياء الحق الاهدل، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته.

(سبأ)