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إيقاف 27 مخالفا لنظام البيئة
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و 14 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية،...
مداهمة حية لمروج مخدرات في الشرقية
نشر سناب الداخلية مداهمة حية تمكنت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من القبض على شخص يقوم بترويج المواد...
12 فعالية للشباب المبدع بالشقيق
دشَّن محافظ الدرب عبدالرحمن بن زيد الهزاني مساء أمس البرنامج الشبابي الذي تنفذه فرع وزارة الرياضة بجازان بالكورنيش الشمالي بمركز...
تنظيف حي الفضيلة مع الهلال الأحمر
واصلت أمانة جدة تنفيذ مبادراتها المجتمعية، حيث شارك الهلال الأحمر في مبادرة تنظيف حي «الفضيلة» جنوب المحافظة وذلك بمشاركة الأهالي...
%35 التوطين في محلات الحبوب والزهور والأسمدة
نفذت لجان التوطين في «نجران» و«شرورة» و«حبونا» جولات ميدانية، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين ومتابعة الالتزام بها في منافذ البيع...
مدير فرع وزارة الرياضة بجازان: ندعم إنشاء نادٍ في الدرب
انطلقت دورة بحرة الرياضية على ملعب الجوهرة في محافظة الدرب، بمشاركة 27 فريقا، وسط كرنفال رياضي في حفل الافتتاح، الذي شهد حضور مدير...
كانت هذه تفاصيل خبر التخلص من كلاب ضالة هجمت على طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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