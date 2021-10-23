التخلص من كلاب ضالة هجمت على طفل

إيقاف 27 مخالفا لنظام البيئة أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و 14 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 16 ربيع الأول 1443 هـ 16 ربيع الأول 1443 هـ

مداهمة حية لمروج مخدرات في الشرقية نشر سناب الداخلية مداهمة حية تمكنت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من القبض على شخص يقوم بترويج المواد... الدمام دوت الخليج الدمام دوت الخليج 16 ربيع الأول 1443 هـ 16 ربيع الأول 1443 هـ

12 فعالية للشباب المبدع بالشقيق دشَّن محافظ الدرب عبدالرحمن بن زيد الهزاني مساء أمس البرنامج الشبابي الذي تنفذه فرع وزارة الرياضة بجازان بالكورنيش الشمالي بمركز... جازان: محمد الحسين جازان: محمد الحسين 16 ربيع الأول 1443 هـ 16 ربيع الأول 1443 هـ

تنظيف حي الفضيلة مع الهلال الأحمر واصلت أمانة جدة تنفيذ مبادراتها المجتمعية، حيث شارك الهلال الأحمر في مبادرة تنظيف حي «الفضيلة» جنوب المحافظة وذلك بمشاركة الأهالي... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 16 ربيع الأول 1443 هـ 16 ربيع الأول 1443 هـ

%35 التوطين في محلات الحبوب والزهور والأسمدة نفذت لجان التوطين في «نجران» و«شرورة» و«حبونا» جولات ميدانية، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين ومتابعة الالتزام بها في منافذ البيع... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 16 ربيع الأول 1443 هـ 16 ربيع الأول 1443 هـ

مدير فرع وزارة الرياضة بجازان: ندعم إنشاء نادٍ في الدرب انطلقت دورة بحرة الرياضية على ملعب الجوهرة في محافظة الدرب، بمشاركة 27 فريقا، وسط كرنفال رياضي في حفل الافتتاح، الذي شهد حضور مدير... جازان: محمد الحسين، سلطان عسيري جازان: محمد الحسين، سلطان عسيري 16 ربيع الأول 1443 هـ 16 ربيع الأول 1443 هـ

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