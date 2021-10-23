الارشيف / اخبار السعوديه

التخلص من كلاب ضالة هجمت على طفل

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إيقاف 27 مخالفا لنظام البيئة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 13 مواطنًا و 14 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية،...

7f1b842071.jpg الرياض : دوت الخليج
0f3b1b27f8.jpg16 ربيع الأول 1443 هـ

مداهمة حية لمروج مخدرات في الشرقية

نشر سناب الداخلية مداهمة حية تمكنت فيه المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من القبض على شخص يقوم بترويج المواد...

icon-byline.pngالدمام دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ

12 فعالية للشباب المبدع بالشقيق

دشَّن محافظ الدرب عبدالرحمن بن زيد الهزاني مساء أمس البرنامج الشبابي الذي تنفذه فرع وزارة بجازان بالكورنيش الشمالي بمركز...

icon-byline.pngجازان: محمد الحسين
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ
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تنظيف حي الفضيلة مع الهلال الأحمر

واصلت أمانة جدة تنفيذ مبادراتها المجتمعية، حيث شارك الهلال الأحمر في مبادرة تنظيف حي «الفضيلة» جنوب المحافظة وذلك بمشاركة الأهالي...

icon-byline.pngجدة: يمن لقمان
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ

%35 التوطين في محلات الحبوب والزهور والأسمدة

نفذت لجان التوطين في «نجران» و«شرورة» و«حبونا» جولات ميدانية، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين ومتابعة الالتزام بها في منافذ البيع...

icon-byline.pngنجران: دوت الخليج
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ

مدير فرع وزارة الرياضة بجازان: ندعم إنشاء نادٍ في الدرب

انطلقت دورة بحرة على ملعب الجوهرة في محافظة الدرب، بمشاركة 27 فريقا، وسط كرنفال رياضي في حفل الافتتاح، الذي شهد حضور مدير...

icon-byline.pngجازان: محمد الحسين، سلطان عسيري
icon-clock.png16 ربيع الأول 1443 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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