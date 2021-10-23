منظمة الصحة العالمية: كورونا تسبب في وفاة 180 ألف من العاملين في الرعاية الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن وفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية نتيجة فيروس كورونا تتراوح ما بين 80 ألف و180 ألف حالة وفاة، وذلك في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2020 إلى مايو/ أيار من العام الحالي.

وفي حديثه بعد نشر التقرير، ناشد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بضرورة منح الأولوية للعاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية للحصول على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، جنبا إلى جنب مع غيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، وذلك في معرض انتقاده للتوزيع غير العادل للقاحات في كافة أنحاء العالم، بحسب وكالة أنباء “فرانس برس”.

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وقال إن “بيانات المنظمة تشير من 119 دولة إلى أن 2 من كل 5 من العاملين في مجال الصحة والرعاية على مستوى العالم يتم تطعيمهم بالكامل، لكن بالطبع هذا المعدل المتوسط ​​يخفي اختلافات كبيرة بين المناطق والتجمعات الاقتصادية”.

وتابع مشيرا إلى أنه “في أفريقيا يحصل أقل من واحد من كل 10 عاملين في مجال الصحة على التطعيم الكامل، وفي الوقت نفسه يتم تطعيم أكثر من 80 بالمئة من العاملين الصحيين بشكل كامل في معظم البلدان ذات الدخل المرتفع”.

وأضاف تيدروس: “ندعو جميع البلدان إلى ضمان إعطاء الأولوية لجميع العاملين في مجال الصحة والرعاية في كل بلد للقاحات (كوفيد-19)، إلى جانب الفئات الأخرى المعرضة للخطر”.

وفي تقريرها، حددت منظمة الصحة العالمية هدفا لبلدان العالم، يتمثل في إعطاء 40 بالمئة من السكان جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل مع حلول نهاية العام الحالي.

لكن لفت تيدروس إلى أن “حوالي 82 دولة معرضة لخطر عدم تحقيق ذلك الهدف، مما يعني أن الوباء قد يستمر في العام المقبل”.

وقال:

“وفقا لبياناتنا، فإن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومعظم آسيا وأستراليا كلها إما أعلى من هدف 40 بالمئة أو في طريقها لتحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه، فإن الغالبية العظمى من البلدان الأفريقية ليست على المسار الصحيح للوصول إلى مستوى 40 بالمئة من التطعيم”.

وبحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، فقد كان هناك إجمالي 4،931،810 حالة وفاة من فيروس كورونا، و242،597،420 حالة إصابة مؤكدة، و6،741،171،106 تطعيم باللقاح المضاد لـ(كوفيد-19).

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