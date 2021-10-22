محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه يتوقع انخفاض أسعار البنزين في عام 2022 وإن أي انخفاض جديد في الأسعار يتوقف على عوامل منها الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن جهات مكافحة الاحتكار الأمريكية مددت عملية منح الموافقة لما لا يقل عن خمس عمليات اندماج واستحواذ في قطاع النفط والغاز خلال الشهور الثلاثة الماضية، مع تدقيق إدارة بايدن في الصفقات للتصدي للارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بايدن: أسعار الوقود ربما تتوقف على إجراءات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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