“الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على محافظتي الرايس وينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريرًا له اليوم الجمعة،عن حالة الطقس، تكون ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

كما توقع تكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، وتكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير، ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.