محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريرًا له اليوم الجمعة،عن حالة الطقس، تكون ضباب على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية.
وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة التي بدأت الساعة الـ 3 صباحا تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
كما توقع تكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، وتكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير، ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على محافظتي الرايس وينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.