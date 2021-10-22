«شرطة مكة» تُطيح بمواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة

الرياض - محمد عبدالله - أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بقائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية قبضت على قائد مركبة تعمد صدم مركبة أخرى على أحد الطرق العامة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أظهرت الاستدلالات الأولية أنه من أصحاب السوابق.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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