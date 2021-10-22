محمد بن مسعود - الدمام - للكبار فقط… شاهد هيفاء وهبي بإطلالة جريئة تستعرض مفاتنها في اجرا جلسة تصوير

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير من اللونين الأبيض والأسود، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها قد يهمك ايضاً جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف”، وعُرض المسلسل عبر منصة “شاهد vip” في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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