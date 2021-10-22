الصحة تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 71 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 16685 في يوم 21 أكتوبر 2021، أظهرت تسجيل 59 حالة قائمة جديدة منها 17 حالة لعمالة وافدة، و 37 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 5 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 71 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274354.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 3 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 5 حالات، في حين أن 646 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 649 حالة قائمة.