السعودية | رئيس هيئة الأركان يلتقي بقائد القيادة المركزية الأميركية (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- واس

التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، في قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط اليوم بمعالي قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون العسكري، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط من الجانبين.