وزير الخارجية يثمّن خطوات السلطة الليبية لتحقيق تطلعات شعبها

الرياض - محمد عبدالله - ثمّن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، الخطوات المهمة التي اتخذتها السلطة الليبية من أجل الشعب الليبي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر دعم استقرار ليبا، مثمنا الخطوات المهمة التي اتخذتها السلطة الليبية من أجل تلبية تطلعات وآمال الشعب الليبي نحو بلوغ دولة موحدة ذات سيادة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية.

كان الوزير أكد هناك إجماعًا عربيًّا ودوليًّا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مؤكدًا أن رؤية المملكة كانت دومًا تؤكد قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

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