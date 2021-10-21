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«النيابة» تحدد مهام رجال الضبط الجنائي بشأن البلاغات والشكاوى

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة، أنه يجب على رجال الضبط الجنائي كلٌ بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في تويتر، أنه يجب على رجال الضبط الجنائي ومرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه.

وتابعت النيابة العامة أنه يجب على رجال الضبط الجنائي أيضا أن يسجلوا ملخص هذه المعلومات وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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