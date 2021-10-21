رسميًّا.. عودة الرحلات الجوية بين العراق والسعودية بعد توقفها لعامين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان رسمي، إن «بعد الجهود الكبيرة التي بذلت، تم استئناف الناقل الوطني، رحلاته المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا»، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضافت: «هذه العودة جرت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين».

وتابعت: «نفذت الشركة منذ بدء تسيير الرحلات نهاية شهر أغسطس الماضي لغاية الآن نحو 94 رحلة».

وأتمت: «عدد المعتمرين الذين تم نقلهم على هذه الرحلات بلغ 14335 معتمراً، ورافقت عملية التفويج خطة عمل متكاملة سخرت من خلالها جميع الإمكانات لضمان خدمة ضيوف الرحمن».

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