نهاية أكتوبر انطلاق المؤتمر السعودي العالمي للاستعاضة السنية

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية الاستعاضة السنية الأمريكية، بمشاركة متحدثين محليين وإقليميين ودوليين، لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال التعويضات السنية، وتجميل وزراعة الأسنان، وكذلك التعويضات السنية للوجه والفكين.
وأعدت الجمعية برنامجًا علميًا شاملًا، يضم محاضرات افتراضية وورش عمل علمية، ومعرضا إلكترونيا بساعات تعليم معتمدة، من هيئة التخصصات الصحية.
يأتي هذا المؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين، ورفع كفاءة المختصين في مجال طب الأسنان، وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.
ودعا الدكتور منصور عسيري، رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية، جميع المختصين والمهتمين، للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، لصناعة طب الأسنان.
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