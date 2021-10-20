للباحثات عن عمل.. «هدف» ينظم ملتقى توظيف بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المواطنات الباحثات عن عمل لزيارة ملتقى التوظيف الذي ينظمه بالرياض.

وشارك «هدف»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، حثت من خلالها الباحثات عن عمل والراغبات في الحصول على فرصة وظيفية لزيارة ملتقى التوظيف بالكلية التقنية الرقمية بالرياض.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أن فعالية ملتقى التوظيف المخصص للنساء فقط سيقام خلال الفترة من 20 -21 أكتوبر 2021، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساء.

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