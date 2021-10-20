هل إصدار وثيقة العمل الحر يؤثر على الضمان الاجتماعي؟.. الموارد البشرية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل إصدار وثيقة العمل الحر يوقف الضمان الاجتماعي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «لا تؤثر إصدار وثيقة العمل الحر على استحقاق معاش الضمان».

وأضاف: «يتم احتساب مبلغ معاش الضمان بناءً على عدد أفراد الأسرة والحد المانع لراتب تقاعد في حال توافره، للمزيد من المعلومات حول مخصصات الضمان والحد المانع فضلًا زيارة الرابط التالي، اضغط هنا.

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