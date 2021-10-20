بالفيديو.. معلم يواصل أداء الحصص لطلابه من المنزل رغم إجرائه عملية جراحية

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلِّم لم تمنعه ظروفه المرضية من الاستمرار في أداء واجبه التعليمي والقيام بأداء الحصص لطلابه عبر منصة مدرستي رغم تمتعه بإجازةٍ رسمية بعد إجرائه عملية جراحية.

وقالت «ثانوية صقلية بجدة» عبر موقع «تويتر»: «رغم إجرائه عملية جراحية وتمتعه بإجازةٍ رسميةٍ، الأستاذ ناصر الشهري معلم التربية الإسلامية يؤدي حصصه من المنزل لطلابه عبر منصة مدرستي لمن هم داخل المدرسة وخارجها.. ألف لا بأس أبا عبدالملك وجزاك الله خير الجزاء».

وفي وقت سابق كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاما والمقرر في 31 أكتوبر 2021 إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

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