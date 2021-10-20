الأرصاد: رياح وأتربة في نجران.. وسحب ممطرة على 6 محافظات بجازان

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التأثير يشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، لافتًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من تكون نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكر المركز أن التأثير يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وعلى جانب آخر توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس، اليوم الأربعاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل تمتد إلى منطقة القصيم.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وتوقع المركز تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين، قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين إلى قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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