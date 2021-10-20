"المفقودة نوف القحطاني" تظهر… والشرطة السعودية تصدر بيانا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة السعودية العثور على الطفلة المفقودة نوف القحطاني، التي غابت منذ صباح أمس الثلاثاء عقب خروجها من منزلها لرمي النفايات.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن “شرطة المنطقة باشرت بلاغا عن تغيب مواطنة، وبتكثيف البحث والتحري تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها في مدينة الرياض وهي بصحة جيدة”.

وكانت الطفلة السعودية نوف القحطاني (11 عاما)، خرجت من منزلها في العاصمة الرياض لتلقي القمامة في مهمة تستغرق دقائق معدودة على أقصى تقدير، إلا أنها لم تعد مجددا واختفت في ظروف غامضة.

وتصدر هاشتاغ (وسم)، “المفقودة نوف القحطاني” تويتر في السعودية، وسط تداول صورتها ومعلومات عنها في محاولة لتسهيل عملية البحث.

وقال مغردون على صلة بأهلها إن أجهزة الأمن اكتشفت أن الكاميرا المثبتة على باب منزلها والتي يمكن أن تكشف ما حل بها لم تكن تعمل. وأبدى معلقون تعاطفهم مع ذوي نوف القحطاني، ودعوا إلى نشر صورها علَّ ذلك يكون سببا في الكشف عن مصيرها.

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