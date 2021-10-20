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اخبار الرياضه السعوديه جارديم: فوزنا على النصر في ملعبهم

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدرب الهلال جارديم، بعد فوز فريقه على فريق النصر، بأن الهلال استحق الفوز عطفاً على ما قدمه أفراد الفريق. وعن المباراة، قال: «هي مباراة الموسم كونها بين فريقين كبيرين، ‏قدم الفريق شوطا مميزا، وكنا قادرين على مضاعفة الهدف بهدف آخر في هذا الشوط، و‏مع بداية الشوط الثاني خسر الفريق السيطرة نوعاً ما، لكننا استطعنا العودة إلى وضعنا الذي بدأنا فيه المباراة وحققنا فوزا مستحقاً».

وعن الأحداث بعد نهاية اللقاء، قال: «‏هذا يحدث في عالم كرة القدم لأنها مباراة ديربي كبيرة على مستوى القارة، وفوزنا على فريق النصر في ملعبهم سبب لهم الزعل وزاد من ضغطهم وهذا يحدث كثيراً في كرة القدم». وعن النهائي، قال: «سنبدأ التحضير له بكل هدوء».

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MO Nasa

MO Nasa

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