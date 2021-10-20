وعن الأحداث بعد نهاية اللقاء، قال: «هذا يحدث في عالم كرة القدم لأنها مباراة ديربي كبيرة على مستوى القارة، وفوزنا على فريق النصر في ملعبهم سبب لهم الزعل وزاد من ضغطهم وهذا يحدث كثيراً في كرة القدم». وعن النهائي، قال: «سنبدأ التحضير له بكل هدوء».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه جارديم: فوزنا على النصر في ملعبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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