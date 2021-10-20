الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر

محمد بن مسعود - الدمام - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سالم الدوسري (متوسط ميدان الهلال) كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب والتي انتهت بفوز الهلال 2/1.

و نجح الهلال في الوصول لنهائي البطولة في 4 مناسبات من 6 مشاركات سابقة وصل بها لنصف النهائي حيث بات أول فريق يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا “منذ 2003” 4 مرات، منهياً الشراكة مع (الاتحاد – العين – أوراوا ريد – جيونبوك) إذ تأهل كل منهم 3 مرات.

وساهم الدوسري بتأهل الهلال للمرة الرابعة بتاريخه للمشهد الختامي من دوري أبطال آسيا بتسجيله هدف الانتصار وترجيح الكفة عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1 منح من خلاله بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

كما ساهم سالم الدوسري بشكل مباشر في إحراز 8 أهداف في آخر 8 مباريات له بالأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا (6 أهداف مع تمريرتين حاسمتين).