محمد بن مسعود - الدمام - أول ظهور ” غير رسمي ” لقائد عسكري حوثي وسط حشود السبعين بالعاصمة صنعاء

حصل اليمن السعيد على صورة لقائد عسكري حوثي دائم الظهور “الرسمي ” على شاشات التلفاز ، وهو وسط الحشود في احتفالية المولد النبوي الشريف بميدان السبعين في العاصمة صنعاء .

وتظهر الصورة الناطق باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع لأول مرة بدون بزته العسكرية وظهوره الرسمي المعتاد على شاشات التلفاز وهو يتحدث عن تطورات المعارك ويلقي البيانات العسكرية الرسمية .

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وظهر سريع وسط الحشود في السبعين لأول مرة بصفة ” غير رسمية” .