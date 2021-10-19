محمد بن مسعود - الدمام - تركيا تتلقى خبر صاعق بخسارة كبيرة وغير متوقعة اليوم الإثنين وصف الإعلامي السوري، الدكتور أحمد موفق زيدان، وفاة “أوزدمير بيرقدار” مؤسس ورئيس شركة “بيكار” بالخسارة الكبيرة لتركيا. وقال زيدان، إن تركيا تعرضت لخسارة كبيرة بوفاة “أوزدمير بيرقدار” مؤسس شركة “بيكار” صانعة الأسطورة التركية “الطائرة المسيرة بيرقدار”. قد يهمك ايضاً وأوزدمير، هو والد مهندس الطائرة “سلجوق بيرقدار”، ومؤسس الحركة الوطنية التركية للتكنولوجيا. وفي وقت سابق اليوم، أعلن سلجوق بيرقدار، مهندس المسيرة التركية “بيرقدار”، وفاة والده “أوزدمير بيرقدار” مؤسس ورئيس شركة “بيكار”. وقال سلحوق بيرقدار في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”،”أبي، عزيزي، صديقي، مرشدتي، رفيقي، ذهب إلى رحمة الله”. وتابع “لقد كرس دمه وحياته وصحته ووجوده في سبيل أمتنا واستقلالها الكامل”.

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