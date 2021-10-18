نائب حاكم دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية

الرياض - محمد عبدالله - زار الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، اليوم، جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، وكان في استقباله، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.

واطلع نائب حاكم دبي، على منصة وزارة الداخلية التي تجمع الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن».

كما اطلع على الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها العديد من الجهات والقطاعات المشاركة بجناح وزارة الداخلية.

واستمع لشرح موجز عن آخر ما وصلت إليه وزارة الداخلية وقطاعاتها من خدمات تقنية متطورة لخدمة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

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