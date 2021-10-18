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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبيد عطية الله الشريف، من منسوبي مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بزواجه من ابنة، مشعل بن صالح الشريف، رحمه الله.
جاء ذلك، في إحدى قاعات الأفراح، وبحضور جمع من أقارب العروسين، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية المتبعة للوقاية من (كوفيد-19).
18 أكتوبر 2021 – 12 ربيع الأول 1443 06:56 PM“عبيد الشريف” يحتفل بزواجه من ابنة “مشعل بن صالح”
احتفل الشاب عبيد عطية الله الشريف، من منسوبي مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بزواجه من ابنة، مشعل بن صالح الشريف، رحمه الله.
جاء ذلك، في إحدى قاعات الأفراح، وبحضور جمع من أقارب العروسين، مع الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية المتبعة للوقاية من (كوفيد-19).
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