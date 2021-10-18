مهند باسودان رئيساً تنفيذياً للمركز الوطني للتخصيص

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للتخصيص اليوم عن تعيين مهند باسودان في منصب الرئيس التنفيذي للمركزبعد أن كان يشغل وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وباشر “باسودان” ذو الخبرة الواسعة مهام عمله كرئيس تنفيذي للمركز ابتداءً من يوم أمس الأحد 17 أكتوبر لقيادة المركز خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره لمجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص على الثقة الممنوحة لقيادة المركز ومنظومة التخصيص، وثمّن بالوقت ذاته عن ثقة المركز على استكمال ومتابعة مسيرة نجاحات أعمال المركز للمرحلة المقبلة في مختلف المجالات وعلى دفع مسيرة النمو ومواصلة الإنجازات في منظومة التخصيص.

يُذكر أن “باسودان” حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Esade في إسبانيا وبكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما يملك خبرات بأكثر من 15 عاماً في القيادة والإدارة وتمويل المشاريع وتطويرها في القطاع الخاص والحكومي وتدرج في أكثر من منصب قيادي في القطاعين العام والخاص مثل أرامكو السعودية في تمويل المشاريع و المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة كنائب للرئيس.

وثمّن المركز الوطني للتخصيص للمهندس ريان نقادي جهوده خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي ومساهمته الفاعلة في صدور نظام التخصيص وطرح وترسية عدد من المبادرات والمشاريع في منظومة التخصيص والشراكة، والتي أسهمت فيما تحقق من نجاحات.